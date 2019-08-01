Жители аварийных домов в Зеленоборском получат ключи от новых квартир в августе

В Зеленоборском активно ведутся работы по строительству новых домов. Сразу две малоэтажки, каждая на 19 благоустроенных квартир, будут введены в эксплуатацию до 15 августа. Риски по завершению строительства и переселению граждан из старого жилфонда отсутствуют. Об этом в ходе рабочей встречи руководителю региона Андрею Чибису доложила глава муниципального образования Ирина Самарина.

Ещё один жилой дом на 45 квартир возводится в посёлке в рамках программы по переселению северян из аварийного жилья. Органы местного самоуправления совместно с региональным министерством строительства и территориального развития контролируют ход работ и выезжают на объекты каждую неделю. Отклонений от календарного графика нет.

Также в своём докладе Ирина Самарина сообщила о завершении ремонта дорожного полотна на вверенной территории. Запланированный на 2019 год объем работ был полностью выполнен в июне. Кроме того, в Лесозаводском и Зеленоборском после обращения местных жителей отремонтировали две общественные бани. Открытие объектов, по словам главы муниципалитета, – событие долгожданное. Комплексный ремонт зданий, построенных в середине прошлого века, был выполнен впервые.

Глава региона Андрей Чибис обратил внимание на необходимость прямого учета в работе пожеланий жителей посёлка и напомнил о проведении регулярных встреч с местными жителями.

«Встречи с людьми должны быть максимально открытыми. Только так власть будет в курсе проблем каждого населённого пункта, каждого дома, каждой семьи. В исполнении наказов жителей и решении острых проблем региональное правительство всегда готово помогать», – подчеркнул Андрей Чибис.