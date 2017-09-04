Жители Авиагородка объединились и создали «Народный» сквер

В Авиагородке в рамках инициативного бюджетирования появилась новая аллея, которую смело можно назвать народной. Всем миром дружно взрослые и юные североморцы в минувшую субботу высаживали саженцы черемухи, пузыреплодника и спиреи. В состоявшейся посадке кустов вместе с инициативной группой по обустройству сквера приняли участие ребята и директор средней школы № 9 Наталья Баренцева, Ирина Норина и сотрудники администрации, Евгений Алексеев и депутаты Совета депутатов.

Несмотря на погодные условия: день выдался солнечный, но немного дождливый и ветреный - настроение у всех было боевое - и дело спорилось. Работа нашлась для каждого: одни копали ямки, другие сажали кустарники, третьи приводили в порядок территорию, собирая мусор.

В результате совместной работы активисты высадили 40 саженцев морозостойких кустов, доставленных из Полярно-альпийского ботанического сада в г.Апатиты. Кусты, выбранные общим решением на заседании инициативной группы, были приобретены на сэкономленные деньги из средств муниципалитета и суммы, собранной на сквер «Народный» жителями.

Руководитель инициативной группы Игорь Стародумов рассказал, что в ближайшее время в сквере будут установлены светильники, урны, информационный стенд, видеокамера, которую подключат к системе «Безопасный город». Оставшиеся средства будут планируется направить на разработку планировки территории, которая примыкает к скверу с тем, чтобы в будущем можно было ее благоустроить.

- Реализация этого городского проекта в рамках программы инициативного бюджетирования стала ярким показателем неравнодушия и активности североморцев, - отметила глава администрации Ирина Норина. - Это здорово! Благодаря этому проекту люди увидели и поняли, что можно реально выйти с инициативой, получить на это средства и сделать свой двор, свой район, свой город лучше и краше. Конечно, останавливаться на достигнутом инициативная группа Авиагородка не хочет. Видя результат своей работы, они уже подали заявку на благоустройство территории рядом со сквером для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Заявок уже много, но данная программа, рассчитана на 5 лет, поэтому, я уверена, что на Гвардейской появится благоустроенная территория для культурного отдыха жителей.