Жители Авиагородка рассказали руководству флотской столицы о самых волнующих проблемах

По плану главы ЗАТО г.Североморск Александра Абрамова вчера прошла очередная встреча депутатов, представителей коммунальных служб и управляющей компании «СЖКХ» с североморцами. На этот раз собравшиеся обсудили проблемы Авиагородка.

Вопросов у жителей этого района накопилось не мало. Самыми актуальными вновь стали: ремонт и уборка подъездов и дворов, плохое состояние асфальта, а местами и его отсутствие, устаревшая конструкция детской площадки, благоустройство муниципальных и придомовых территорий и многое другое. По каждой проблеме коммунальщиками были озвучены пути их решения, а некоторые взяты под контроль.

Кроме того, североморцы поинтересовались: возможно ли организовать движение автобуса из Авиагородка до ул.Комсомольская для воспитанников СШ № 11 и д/с № 30, проживающих в этом микрорайоне. Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев обещал проработать и этот вопрос.