Жители большого ЗАТО готовятся широко отметить главный праздник городов-гарнизонов - День Военно-морского флота

Полярный и Гаджиево в День ВМФ готовится принимать гостей: ветеранов, представителей шефских делегаций и творческие коллективы. В этом году свой 35-летний юбилей отмечает и самое многочисленное объединение сил Северного флота - Краснознаменная Кольская флотилия. Программа рассчитана на несколько дней и будет очень насыщенной.

Праздничную программу, посвященную Дню Военно-морского флота и юбилея Кольской флотилии разнородных сил СФ, в городе воинской славы 29 июля откроет торжественный вечер и праздничный концерт «Во славу Флотилии». Жителей и гостей города ждут с 16 и до 19 часов в МБУК «Централизованная клубная система г. Полярного».

Кульминация праздника в Полярном придется на 30 июля. С 17.00 до 20.00 на площади Двух капитанов состоится массовое уличное гуляние и театрализованное представление - «Праздник Нептуна».

В Гаджиево, по доброй традиции, тех военнослужащих, кто по состоянию здоровья в эти праздничные дни не сможет встать в строй, творческая бригада гарнизона 30 июля навестит лично, чтобы подарить военнослужащим, находящимся на излечении, и медицинскому персоналу небольшой концерт.

Главным же украшением праздника в городе подводников станет парад войск гарнизона и смотр-конкурс строя и песни, которые запланированы на воскресенье, 30 июля. Начало в 10.00 на площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина. После свой подарок преподнесут творческие коллективы города подводников. С 11.00 до 15.00 на центральной площади состоится концертно-развлекательная программа для жителей и гостей города - «С нами Бог и Андреевский флаг!».

Не останется в стороне от Дня ВМФ и Снежногорск. Там, 30 июля, в 14 часов на площади им. В. Мурко состоится театрализованная развлекательная программа - «Честь Андреевского Флага - ваша доблесть и отвага».

Концертную праздничную программу сотрудники учреждений культуры готовят и для жителей Оленьей Губы. 30 июля с 12.00 до 14.00 жителей посёлка приглашает культурно-молодёжный центр на театрализованное представление «Морские романтики».