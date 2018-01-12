Жители большого ЗАТО творчески встретили 2018 год

В преддверии 2018 года в ЗАТО Алесандровск состоялся конкурс на лучшее оформление зданий, учреждений, объектов торговли, окон (балконов) в жилых многоквартирных домах, расположенных на территории муниципалитета. В конце уходящего года конкурсная комиссия, вооружившись оценочными протоколами, прогулялась по городам большого ЗАТО и выбрала лучших из лучших. Жюри определило победителей и призеров в следующих номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление муниципальных учреждений ЗАТО Александровск» МБУК «Центр творчества и досуга г. Гаджиево» (ДОФ); МБДОУ «Детский сад № 2 «Северяночка» г. Снежногорск; МБДОУ «Детский сад № 13 г. Полярный; филиал № 1 МБУК «Центр творчества и досуга г. Гаджиево» в н.п. Оленья Губа.

«Лучшее новогоднее оформление объектов торговли для субъектов малого и среднего предпринимательства» - ИП Ершов Виталий Викторович «Фотограф и Я» г. Гаджиево; суши-бар «Инь Янь Project» (Малышев Игорь Алексеевич) г. Снежногорск.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление вестибюлей, фойе, кабинетов учреждений, предприятий различных форм собственности» - 4 «В» класс МБОУ СОШ № 279 (классный руководитель Чехляева Татьяна Петровна) г. Гаджиево; 3 «В» класс МБОУ СОШ № 276 (классный руководитель Узкая Татьяна Михайловна) г. Гаджиево; МБОУ ДО «Дом детского творчества «Дриада» г. Снежногорск; Городская детская библиотека МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» г. Снежногорск; 1 «Б» класс МБОУ «Гимназия» (классный руководитель Смирнова Валентина Ивановна) г. Полярный; 5 класс МБОУ ООШ № 280 (классный руководитель Шиловская Татьяна Владимировна) н.п. Оленья Губа.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление окон (балконов) квартир» - Шавейникова Валентина Николаевна г. Гаджиево; Салдина Виктория г. Полярный; Столба Елена Александровна г. Полярный.

Награждение победителей конкурса новогоднего дизайна состоится на XIX гала-концерте творческих коллективов ЗАТО Александровск – фестиваля «Встреча друзей».