Жители четырёх населенных пунктов — Норильска, Мончегорска, Никеля и Заполярного станут участниками проекта «Социальный портрет горожанина»

«Норникель» запускает в Красноярском крае и Мурманской области проект «Социальный портрет горожанина». Это аналитическое исследование на технологической платформе IT-разработчика «Seendex». Задача исследования — через социальный портрет жителя понять реальное положение дел в городе. И, соответственно, определить приоритеты развития города на ближайшие 10 лет.

Участниками проекта станут жители четырёх населенных пунктов — Норильска, Мончегорска, Никеля и Заполярного. Куратор проекта в Красноярском крае — АНО «Агентство развития Норильска», в Мурманской области — АО «Кольская ГМК».

Каждый горожанин сможет внести идеи по улучшению городской среды, которые будут использованы при формировании мастер-плана территории (концепции пространственного развития). Для этого потребуется зайти на сайт norilsk.seendex.ru (Норильск) или kp.seendex.ru (Мончегорск, Никель, Заполярный), либо скачать мобильное приложение «Seendex Evolution». После регистрации участник сможет ответить на вопросы о жизни в городе, а также высказать предложения по изменениям на ближайшее десятилетие.

Сбор информации продлится две недели, затем данные будут обработаны при помощи искусственного интеллекта. Анализ информации позволит определить потребности города и горожан, приоритеты развития территории. Будет также сформирован пул активных участников опроса, которых пригласят в очный тур проекта для проработки перспектив развития городской среды.

Впервые подготовка стратегий развития городов будет проведена с учетом мнений всех заинтересованных лиц. Это принципиально новая возможность — каждый гражданин сможет стать участником процесса управления развитием своего города без посредников.

«Норникель» планирует учитывать ожидания горожан при разработке производственных и социальных программ для сотрудников предприятий и жителей регионов присутствия.