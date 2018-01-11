Жители флотской столицы хотят обустроить «Аллею спорта»

10 января в зале администрации ЗАТО г. Североморск состоялось собрание граждан по выбору проекта поддержки местных инициатив (инициативное бюджетирование). С информацией выступил первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров. Он предложил провести голосование по четырём объектам, предложенным гражданами для обустройства в 2018 году. Среди них были: обустройство «Аллеи спорта» для активного отдыха на территории Городского парка в г.Североморск. С данным предложением выступила инициативная группа учащихся 9-11 классов, занимающихся велоспортом, беговыми лыжами, бегом. Данная аллея, в случае реализации проекта, станет востребованным местом среди североморцев разных возрастных категорий, ведущих активный образ жизни: скандинавская ходьба, бег, велоезда, лыжи, быстрая ходьба, да и просто прогулки на свежем воздухе, включая родителей с колясками и санками.

Второй проект – скейтпарк - площадка для экстремальных видов спорта в городском парке. Целевой аудиторией данного проекта является молодёжь, занимающаяся экстремальными видами спорта.

Североморцы предлагают обустроить подходы к территории, прилегающей к скульптуре «Олень». Данный проект затрагивает локально территорию вблизи жилых домов №№ 22, 24 и 26 на ул. Северная Застава в Североморске. Некоторые жители флотской столицы ратуют за благоустройство смотровой площадки, прилегающей к памятному знаку «Ракета» и флагштоку для водружения главных символов страны – флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.

В собрании приняли участие 96 жителей флотской столицы. По итогам рейтингового голосования бесспорным лидером стал проект обустройства «Аллеи спорта» в Городском парке, за который проголосовали практически все присутствующие. Открытым голосованием по предложениям самих граждан была создана инициативная группа, которая будет заниматься курированием проекта и сбором средств в рамках софинансирования проекта.

Начальник отдела экономического развития Наталья Микляева рассказала о порядке софинансирования обустройства «Аллеи спорта».

Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев проинформировал участников собрания о предстоящем 18 марта рейтинговом голосовании по объектам, предложенным в рамках проекта «Комфортная городская среда». Уже предложено около 13 проектов. На реализацию проектов выделяется 31 миллион рублей.