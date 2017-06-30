Жители флотской столицы предлагают варианты благоустройства дворовых территорий

30 июня заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров провёл совещание по утверждению дизайн-проектов, разработанных в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск на 2017 год. В нём приняли участие заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, руководители комитета по развитию городского хозяйства, Городского центра ЖКХ, комитета имущественных отношений, отдела архитектуры и градостроительства.

На общественном обсуждении жителями флотской столицы было принято решение благоустроить общедворовую территорию в посёлке Сафоново. Это будет площадка для проведения поселковых праздников и две дворовые территории с пгт.Североморск-3: у домов №№ 8, 9 и 9а по улице Героев-североморцев и у домов №№ 2 и 4 по улице Школьная.

На реализацию этих проектов выделяется более 12 миллионов рублей из местного, регионального и федерального бюджетов.

В посёлке Сафоново на площадке для проведения праздничных мероприятий, которая расположится возле Центра досуга появится детский комплекс, скамейки, урны, будет установлено освещение. Сама площадка будет заасфальтирована.

С появлением в перспективе рядом с этой площадкой церкви, которую планирует построить Североморская и Умбская епархия, данный комплекс превратится в центр организации досуга жителей посёлка.

В Североморске-3 на улице Героев-североморцев появится многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием и ограждением. Здесь будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, уложен бордюрный камень, заменено освещение.

Изменения ожидается и на улице Школьная. Появится площадка с покрытием, на которой для детишек будет установлен целый игровой комплекс, окруженной декоративным ограждением. Будут проведены работы по замене асфальтового покрытия, установлены вазоны для цветов.

В эту программу на следующий год могут войти придомовые территории любых домов города. Но для этого нужно провести общее собрание собственников жилья и подать заявку в администрацию ЗАТО г.Североморск. Заявки будут рассмотрены и сделан выбор.