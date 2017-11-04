Жители флотской столицы решают, нужна ли им в Городском парке лыжная трасса

В рамках еженедельного объезда города главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым и председателем Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгением Алексеевым было высказано предложение о создании лыжной трассы на территории Городского парка.

Планируется, что она пройдёт по периметру ограждения в старой части парка (фото). Длина лыжной трассы составит чуть более 1 км . Там, где это возможно, будет восстановлено старое освещение.

На будущий год будет предусмотрено финансирование на установку новых опор наружного освещения по всей лыжной трассе. В летний период на этом месте планируется оборудовать велосипедную дорожку. Для реализации идеи понадобится прореживание растительности. Вырубка деревьев и кустарников будет согласована с комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск. Прокладывание лыжни возможно уже в этом году.

Онлайн опрос продлится по 23 ноября включительно.