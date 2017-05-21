Жители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»

20 мая в рамках Всероссийского субботника «Зелёная весна» североморцы приняли участие в уборке флотской столицы. Без преувеличения, тысячи работников предприятий и учреждений, коммерческих структур, учебных заведений, сотрудники полиции, администрации флотской столицы после долгой зимы занялись уборкой улиц, территорий возле своих предприятий, учреждений и торговых точек.

Не остались в стороне от Всероссийской акции и депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, сотрудники аппарата представительного органа власти. По предложению главы ЗАТО г. Североморск Александра Абрамова они вот уже 3 года подряд проводят субботники в «Каменном сказочном городке» у Храма Андрея Первозванного.