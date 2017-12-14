Жители Кандалакши позарились на медный кабель, совершив кражу со взломом в Полярных Зорях

В дежурную часть отдела полиции города атомщиков с заявлением о хищении медного кабеля весом 93 килограмма и стоимостью около 27 тысяч рублей обратилось руководство строительного предприятия. По словам заявителей, имущество было украдено с технической площадки, расположенной по ул. Партизан Заполярья.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленников было несколько. Они проникли за ограждение, размотали катушку с проводом и увезли его на машине. Эксперты изъяли отпечатки пальцев рук, образцы следов обуви предполагаемых преступников и запись камеры видеонаблюдения.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 4 жителей Кандалакши. Двое из них ранее судимы за совершение краж.

Подозреваемые признались в содеянном и рассказали полицейским, что катались на машине, увидев неохраняемую стройку, у них спонтанно возник преступный умысел. Вынесли наиболее ценное из того, что нашли. Незаконно добытый цветмет успели сдать в скупку металлолома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Северяне находятся под подпиской о невыезде.