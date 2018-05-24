Жители Кировска готовятся к общегородскому субботнику

Около 600 сотрудников 37 организаций Кировска выйдут 25 мая на Общегородской субботник, присоединиться к ним сможет любой неравнодушный житель города.

«25 мая ориентировочно с 14 часов на территории Кировска пройдёт традиционное мероприятие – общегородской субботник – для того, чтобы привести в достойный и красивый вид наш город после зимы», – рассказала начальник Управления городским хозяйством администрации города Марина Михайлова.

Уже определены территории, на которых будут наводить порядок участники субботника. Ожидается, что они смогут убрать около 2000 кв. метров .

«Если у жителей города есть желание принять участие в уборке территории возле домов, то можно обращаться в свои управляющие компании для того, чтобы они предоставили необходимый инвентарь», – отметила Марина Михайлова.