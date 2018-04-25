Жители Кировска познакомятся с передвижной выставкой областной научной библиотеки «Книги. Время. Люди»

26 апреля в 16.00 в Кировске открывается областная передвижная выставка «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области», посвященного 80-летию Мурманской области (г. Кировск, проспект Ленина, 150, Централизованная библиотечная система).



В рамках передвижной выставки жителям Кировска будет представлена возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фондов крупнейшей библиотеки области, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера.



Выставка будет сопровождаться обзорами изданий и электронными презентациями. Посетители увидят уникальные редкие книги, в том числе из личных библиотек представителей известных дворянских родов императорской России, деятелей науки и культуры XIX-XX вв.



