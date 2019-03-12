Жители Кольского района чаще других поднимают проблемы развития транспортной инфраструктуры и качества транспортного сообщения

Сегодня в ходе рабочей встречи глава Кольского района Андрей Малхасян и руководитель районной администрации Александр Лихолат доложили губернатору Марине Ковтун о работе, проведённой по итогам встречи главы региона с жителями района. Каждый вопрос, поднятый на встрече 5 декабря, стал конкретным поручением губернатора местным властям и профильным органам власти.

В ходе встречи граждане чаще других поднимали проблемы, решение которых связано с состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного сообщения. Поэтому, как отметил Александр Лихолат, в первую очередь администрация района совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области разработали план мероприятий по повышению качества транспортных услуг. За два года предполагается, в частности, решить проблему моста в Шонгуе, отремонтировать опасный проезд к посёлку Мишуково.

Многое сделано и в отношении минимизации неудобств для жителей района, связанных со строительством нового моста через реку Тулома в Коле. На время возведения моста маршрут Кола – Тулома увеличится на 7 км (порядка 17 минут). При этом с транспортной компанией ведутся переговоры, чтобы плата за поездку осталась на прежнем уровне.

Отдельного внимания потребовали вопросы благоустройства конкретных улиц и дворов. Так, по сообщению местных властей, принято решение об организации водоснабжения и освещения на улице Дорожная в Коле и установке уличного освещения на станции Кола. Средства на проектирование и проведение работ предусмотрены.

Поднятый на встрече с губернатором вопрос отсутствия в Коле бассейна также получил решение. Власти района активно приступили к этой работе, для разработки проекта выделено 5 млн рублей, определён участок рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Кроме того, в 2019 году администрация Кольского района совместно с правительством Мурманской области приступают к реконструкции водозаборных сооружений в посёлке Тулома и разработке проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений в селе Териберка.

Как было отмечено в ходе встречи, многие вопросы социального развития района решаются в сотрудничестве с предприятиями, работающими на территории. Так, сегодня готовится к подписанию соглашение между администрацией Кольского района и компанией «НОВАТЭК-Мурманск» на сумму порядка 50 млн рублей.

Глава региона Марина Ковтун поручила местным властям продолжить работу по развитию социальной, транспортной и спортивной инфраструктуры Кольского района.