Жители Кольского района приняли участие в Параде Памяти

9 мая Кола встречала великий праздник - 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Начался он праздничным шествием по улицам города, в котором приняли участие представители городской и районной власти, трудовые коллективы, школьники. Возглавили колонну военнослужащие в/ч № 34630 в форме солдат Великой Отечественной. Вместе с потомками в одном строю вновь прошагали в бессмертие герои той страшной войны – «Бессмертный полк», акция, ставшая традиционной и каждый год привлекающая все больше участников.

Иван Федорович Попов, 1924 года рождения, дошел вместе со своим танковым полком до Берлина, был трижды ранен. Свое последнее ранение он получил 9 мая, в день, когда весь мир праздновал Победу над фашизмом. После войны работал председателем совхоза в селе Питим Тамбовской области. Умер Иван Федорович в 1960 году – сказались последствия тяжелых ран. Его портрет на праздничное шествие принесла его дочь Лидия Урсул, жительница п. Молочный.

Портрет своего прадеда Алексея Ивановича Сарыбина, охотника за танками, крепко держит в руках Светлана Сарыбина.

- В январе 1945 года дед из своего противотанкового ружья подбил два фашистских танка на левом берегу Вислы, - рассказывает внук солдата Евгений. – Той же весной его ранили. Победу он встретил в госпитале. После войны жил и работал в Коле, похоронен на Кольском кладбище.

Эти и еще сотни других портретов советских солдат, матросов и офицеров проплыли над двумя кольскими проспектами как настоящий парад памяти, который дал возможность тем, кто не увидел День Победы, тем, кто не дожил, пройти Победителем благодаря своим детям, внукам и правнукам.

Путь праздничных колонн завершился у Кольского «Алеши», где прошел торжественный митинг. Словами благодарности ветеранам открыл его глава администрации городское поселение Кола Андрей Виноградчий.

Поздравил ветеранов, колян и гостей города с Великим праздником глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

- Дорогие ветераны Великой Отечественной, дети войны, уважаемые жители Кольского района, дорогие гости! Я сердечно поздравляю вас с праздником – Днем Победы, - приветствуя собравшихся, сказал Александр Павлович, - самым главным, самым святым, самым дорогим для каждого россиянина праздником! Благодаря мужеству, героизму, несгибаемой воле и силе духа наших воинов, тружеников тыла, тех, кто пережил блокаду Ленинграда и ужасы концлагерей, удалось остановить самого грозного, самого злейшего врага. 22 июня 1941 года никто не мог представить, что война продлится 1418 огненных дней и ночей, той жертвенности, которую принесет Советский Союз в истории самой кровопролитной войны. Мы всегда должны помнить об этом и передавать эту память будущим поколениям!

От имени областной Думы слова искренней благодарности за ратный и трудовой подвиг выразила председатель комитета областной думы по делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.

Выступили на митинге священник Храма Благовещения Пресвятой Богородицы Роман Наврузов, труженик тыла, награжденный медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Валентин Сергеевич Лопинцев, командир войсковой части 34630 Владимир Папенко.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Вместе с залпами оружейного салюта взметнулись в небо воздушные шары с белыми голубями, символизирующими души павших в той страшной войне, а по высоте плыла прекрасная песня «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. И совсем скоро подножие памятника покрылось ковром из живых цветов и венков.