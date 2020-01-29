Жители Колы присоединились к акции «Блокадный хлеб»

Во всех регионах нашей страны, в том числе в Мурманской области, прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб», давшая старт Году памяти и славы, каким объявлен 2020 год. Она была призвана напомнить всем, и в первую очередь молодому поколению, о беспримерном мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших 900 страшных блокадных дней. Несмотря на тяжелейшие условия – голод, холод и чудовищные обстрелы, дух блокадников не был сломлен.

Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов — минимальная норма хлеба, которую выдавали в день жителям осаждённого города. Чтобы получить блокадную пайку, людям приходилось выстаивать в мороз огромные очереди. И нередко бывало, что даже этого мизерного кусочка они не получали: хлеб заканчивался. Это когда фашисты громили машины и подводы с мукой, которую доставляли по льду Ладожского озера. Но за ними под пулями и снарядами шли новые машины – благодаря героизму шофёров.

В Кольском районе главные мероприятия акции прошли в Межпоселенческой библиотеке. Здесь была открыта выставка, посвящённая истории блокадного Ленинграда и прошли уроки памяти для школьников. А в полдень 24 января сотрудники библиотеки вместе с волонтерами вышли на людное место города Колы – Советский проспект у памятника Ленину, чтобы раздать прохожим минимальную блокадную норму - кусочки хлеба весом в 125 граммов .

Над проспектом звучала трогающая душу и пронзительная по своей сути музыка – известная всему миру седьмая симфония Шостаковича, которую композитор начинал писать в самые тяжелые дни блокады. Существуют достоверные факты: когда радио передавало эту музыку в осаждённом городе, фашисты прекращали обстрелы Ленинграда.

Под эту музыку читала стихи Галины Станиславской о блокаде заведующая методическим отделом библиотеки Раиса Захарова. Стихи, как и музыка, трогали душу, и у людей наворачивались слезы на глаза. Трудно их было сдержать, и когда Раиса Захарова читала отрывки из дневника Тани Савичевой. В своём дневнике жестоко страдающая от голода девочка давала советы, как правильно нужно есть блокадный хлеб, чтобы не пропала ни одна крошечка…

На Советском проспекте развернули уголок блокадного города: на возвышенности был установлен деревянный поддон с кусочками хлеба и карточками того периода, и рядом с ним стояли воины ушедшей эпохи – одетые в форму военнослужащих 40-х годов сотрудники библиотеки Мария Шевчик и Елена Селякова. К ним подходили люди, брали кусочки хлеба, удивляясь тому, насколько они малы. Эти кусочки легко помещались в ладони ребенка. По весу они соответствовали блокадной пайке, но по составу были совершенно другими, ведь их нарезали из хлеба, на выпечку которого идёт мука высшего сорта. А в блокаду в хлеб добавляли соду, жмых, целлюлозу, отруби, обойную пыль… Настоящей же муки в нём было очень мало. Но и такой хлеб в блокадном городе был на вес золота: на рынке люди отдавали за него всё, что имели.

Волонтеры раздавали прохожим буклеты, посвящённые блокадному хлебу. Там были приведены такие факты, от которых начинало учащенно биться сердце: разве можно такое пережить? Ленинградцы пережили и не сдали город врагу, о чём через века должны помнить последующие поколения.

Акция «Блокадный хлеб» - это начало множества мероприятий, которые пройдут в России в Год памяти и славы. Среди наиболее значимых - акция «Сад памяти», в ходе контрой в стране будет высажено около 27 млн деревьев - в память о каждом жителе Советского Союза, погибшем в годы Великой Отечественной войны, и «Поезд Победы», который проедет от Бреста до Дальнего Востока и обратно.