Жители Ловозерского и Ковдорского районов, Оленегорска и Мончегорска задолжали почти 40 млн рублей по имущественным налогам

По данным Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области, почти 25 тысяч жителей Ловозерского и Ковдорского районов, а также Оленегорска и Мончегорска числятся в списках должников по имущественным налогам за 2016 год. Самая большая недоимка у владельцев транспортных средств – 20 млн рублей. Ещё 18,2 млн рублей не уплатили собственники имущества, 1,3 млн рублей – владельцы земельных участков.

В отношении тех, кто вовремя не исполнил свой долг по уплате налогов, проводится комплекс мер принудительного взыскания задолженности. Так, в частности, совместные усилия Налоговой службы и Службы судебных приставов направлены на повышение эффективности исполнительных действий при взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика.

С начала года в мировые суды направлены заявления о выдаче судебного приказа на сумму 11,6 млн рублей, получено около 600 судебных приказов. Почти половина из них направлена на исполнение в Службу судебных приставов, вторая часть - работодателям и в кредитные учреждения для взыскания задолженности из заработной платы и денежных средств на счетах недобросовестных налогоплательщиков.

Напомним, за каждый день просрочки платежа начисляются пени, а судебные разбирательства грозят дополнительными расходами в виде оплаты государственной пошлины и исполнительского сбора.