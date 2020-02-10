Жители Мурманской области и военнослужащие Северного флота приняли участие в гонках «Лыжня России 2020»

8 февраля в Долине Уюта Мурманска прошли соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2020». У девушек, на дистанции 5 км , лучшее время показала София Корнеева, второе место - Дарья Русаловская, третье место у Александры Рябининой.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, среди юношей, на 5-километровой дистанции, лучшим стал Николай Корабель, второе место у Салима Усманова, третье место занял Александр Ибрагимов.

На дистанции 10 км среди девушек первой стала Мария Яковченко, вторая Лидия Жураускайте, а третья Алина Белякина.

У юношей не было равных Алексею Бровину, второй - Данила Заболотный, а третий - Иван Селиванов.

Муниципальные старты прошли также еще в 15 муниципальных образованиях Мурманской области.

Военнослужащие Северного флота тоже приняли участие в «Лыжне России». 8 и 9 февраля в регионах, где дислоцированы силы и войска Северного флота прошла XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2020». В ней приняли участие военнослужащие Северного флота и члены их семей.

Самый массовый забег состоялся в Северодвинском гарнизоне. Там участниками гонки стали около 500 человек из числа военных и гражданских служащих подразделений и частей, а также управления Беломорской военно-морской базы.

Во всех остальных гарнизонах Северного флота на лыжи встали несколько тысяч человек.

Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».