Жители Мурманской области могут принять участие в пробной интернет-переписи населения

С 1 по 31 октября текущего в России пройдёт пробная перепись населения, которая является ключевым этапом подготовки к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года. В ходе пробной переписи будет отработан широкий комплекс методологических, технологических и организационных задач, позволяющих модернизировать процессы проведения Всероссийской переписи населения, повысить достоверность и полноту её итогов.

Как сообщает руководитель Мурманскстата, В.Н. Морозов, пробная перепись населения 2018 года по многим аспектам будет отличаться от предыдущих переписей и затронет 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации. В ходе мероприятия предстоит апробировать принципиально новый для России способ сбора сведений о населении – заполнение гражданами Российской Федерации переписных листов в сети Интернет.

В списке пилотных регионов Мурманская область не значится. Однако, любой житель Мурманской области, как и всё население России, с 1 по 10 октября сможет принять участие в пробной интернет-переписи, заполнив электронный переписной лист в режиме онлайн на Едином портале государственных услуг.

Желающие попробовать новый способ переписи должны иметь подтверждённую учётную запись на портале. Один представитель жилого помещения может заполнить переписные листы на себя и остальных членов домохозяйства, проживающих в этом помещении.

Баннеры с возможностью автоматического перехода по ссылке на электронный переписной лист будут размещены на портале Госуслуг Мурманской области, а также официальных сайтах правительства Мурманской области и Мурманскстата.