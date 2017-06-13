Жители Мурманской области могут сами выбрать объекты для формирования комфортной городской среды

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили создание комфортной городской инфраструктуры. «В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета Мурманской области выделено более 200 млн рублей», – проинформировала губернатор Марина Ковтун, подчеркнув, что именно жители должны принимать окончательное решение – построить фонтан в центре города, сделать набережную или парк, благоустроить сквер или отремонтировать проезды, установить урны или скамейки, обустроить детские площадки или озеленить придомовые территории.

Как прозвучало на совещании, для повышения информационной открытости, прозрачности и вовлечения большего количества граждан в выбор мероприятий по благоустройству с 1 июня Минстроем России совместно с Минкомсвязью в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) запущен специальный модуль «Комфортная среда». В нем будут публиковаться региональные нормативно-правовые акты по программам благоустройства, дизайн-проекты благоустройства парков и мест массового отдыха, придомовых территорий, отчеты о проведенных работах.

Как сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова, ГЖИ выдала полномочия на осуществление работы с модулем 29 органам местного самоуправления региона. 27 муниципальных образований региона начали наполнять модуль необходимой информацией.

Губернатор Марина Ковтун поручила органам местного самоуправления, не разместившим информацию в системе, принять меры по наполнению модуля ГИС ЖКХ соответствующей информацией и исполнению требований законодательства.