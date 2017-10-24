Жители Мурманской области напишут «Большой этнографический диктант»

Мурманская область второй раз принимает участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства. В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В этом году в нашем регионе будет открыто 16 площадок.



Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.



Участники получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. За правильные ответы можно будет набрать 100 баллов.



Диктант в Мурманской области пройдет 3 ноября. Регистрация участников начнется в 9 часов 15 минут.



Желающие написать диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:

г. Мурманск

Мурманский арктический государственный университет (ул. Капитана Егорова, 15) г. Апатиты

Городская библиотека им. Л.А. Гладиной (ул. Ленина, 24а) г. Кандалакша

Кандалакшская централизованная библиотечная систем» (ул. Первомайская, 40) г. Кировск

Школа №5 (ул. Советской Конституции, 10), Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (пр. Ленина, 15) г. Ковдор

Школа № 2 (ул. Чехова, 8) г. Кола

Кольская школа № 2 (пр. Советский, 41а) г. Мончегорск

Центральная городская библиотека (пр. Металлургов, 27) г. Оленегорск

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, 5) г. Полярные

Зори

Школа № 3 имени Д.К. Булганина (ул. Белова, 7а) ЗАТО

г. Североморск

Центральная городская библиотека им. Л. Крейна (ул. Кирова, 2) ЗАТО Александровск

г. Полярный

Школа №1 им. М.А. Погодина (ул. Котельникова, 6) ЗАТО Александровск

г. Полярный Городской историко-краеведческий музей г. Полярного (ул. Моисеева, 3)

Для отдельных категорий граждан будут созданы специализированные площадки.



Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2017 года.

Подробную информацию о «Большом этнографическом диктанте» можно узнать на сайте всероссийской акции, Федерального агентства по делам национальностей.



Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.



Контактное лицо в Мурманской области Ольга Люткевич – специалист по связям с общественностью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, тел. (8152) 42-60-08.