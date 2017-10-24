Жители Мурманской области напишут «Большой этнографический диктант»
Мурманская область второй раз принимает участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства. В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В этом году в нашем регионе будет открыто 16 площадок.
Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Участники получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. За правильные ответы можно будет набрать 100 баллов.
Диктант в Мурманской области пройдет 3 ноября. Регистрация участников начнется в 9 часов 15 минут.
Желающие написать диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:
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г. Мурманск
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г. Апатиты
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г. Кандалакша
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г. Кировск
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г. Ковдор
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г. Кола
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г. Мончегорск
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г. Оленегорск
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г. Полярные
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ЗАТО
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ЗАТО Александровск
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ЗАТО Александровск
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Городской историко-краеведческий музей г. Полярного (ул. Моисеева, 3)
Для отдельных категорий граждан будут созданы специализированные площадки.
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2017 года.
Подробную информацию о «Большом этнографическом диктанте» можно узнать на сайте всероссийской акции, Федерального агентства по делам национальностей.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.
Контактное лицо в Мурманской области Ольга Люткевич – специалист по связям с общественностью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, тел. (8152) 42-60-08.