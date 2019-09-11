Жители Мурманской области оформили ипотечных жилищных кредитов в текущем году на 6,4% меньше

Жители Мурманской области за семь месяцев 2019 года оформили 4,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 8,1 млрд рублей. Это на 6,4% меньше по количеству кредитов и на 0,6% превышает по объёму показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, по сравнению с январем-июлем 2018 года средний размер ипотечного кредита увеличился с 1,85 млн до 2 млн рублей. Средний срок погашения в июле 2019 года вырос до 15 лет 5 месяцев, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам составила 10,3%.

Совокупная задолженность по ИЖК с начала 2019 года выросла на 5,3% и на 1 августа превысила 37 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составила 0,7%.