Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Избирательная комиссия Мурманской области опубликовала предварительные данные по итогам голосования за Президента РФ, которые прошли 18 марта.
Как сообщает ИК, по итогам голосования за Бабурина С.Н. проголосовали 2827 избирателей – или 0,71%; Грудин П.Н. получил 35240 голосов северян – или 8,86%; Жириновский В.В. смог собрать 32434 голоса – или 7,9%; Путину В.В. отдали предпочтение 303796 жителей Мурманской области – или 76,37%; кандидатуру Собчак К.А поддержали 8931 наших земляков – или 2,25%; Сурайкину М.А. отдали предпочтение 2578 граждан – или 0,65%; Титова Б.Ю. видели президентом 3426 человек – или 0,86%; за Явлинского Г.А. проголосовали вчера 4660 северян – или 1,17%.
Важно отметить, что число недействительных бюллетеней составило 4915 бланков.