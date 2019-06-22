Жители Мурманской области отметят День памяти и скорби

В День памяти и скорби во многих городах Мурманской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые дню начала Великой Отечественной войны. В этот же день состоятся акции «Свеча памяти» и «Горсть памяти», митинги, возложения цветов, зажжение лампад у памятников и мемориальных кладбищ.

В Мурманске (Портовый проезд, 25, сквер у Морского вокзала) в 9.00 состоится акция «Вахта Памяти»; в 11.00 – акция «Помним» пройдёт в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Пушкинская, 3, фестивальный зал), а в 12.00 – памятный митинг пройдёт около мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

В полдень пройдёт тематическое мероприятие «22 июня – День памяти и скорби» в областном художественном музее (г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13). Посетители музея услышат обращение диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана к гражданам Советского Союза о нападении фашистских войск. Также состоится показ документального фильма «Тень над Россией. Если бы победил Гитлер».

В полдень пройдёт и всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» в Долине Славы. В торжественной обстановке будет осуществлён забор земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры – «солдатские кисеты». В дальнейшем их с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

В мероприятии примет участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

Акция пройдёт и в ЗАТО г. Североморск, городах Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша.

12.00 на митинг «Память нашу не стереть с годами» на территории воинского кладбища соберутся жители ЗАТО г.Островной.

В 12 часов памятный митинг проведут в Полярном, он состоится на мемориальном комплексе «Морская душа. В это же время жители ЗАТО Александровск примут участие в памятном митинге «Никто не забыт, ничто не забыто» в Гаджиево (площадь им. Л.А. Матушкина) и в акции в п. Оленья Губа на территории мемориала погибшим подводникам ПРП С-80.

В Снежногорске на площади им. В.В. Мурко в 15 часов пройдёт тематическое мероприятие «Тот самый длинный день в году…».