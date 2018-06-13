Жители Мурманской области перед выездом в отпуск могут сделать прививку против клещевого энцефалита

Возможность профилактики клещевого вирусного энцефалита обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

«Сейчас жители Мурманской области активно уезжают в отпуск, многие из них проведут лето в регионах России, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Об этой опасности знают все, но, наверное, не всем известно, как к ней подготовиться и как её избежать», – подчеркнула глава региона.

Как рассказал министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, наш регион не является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, поэтому вакцинация населения по эпидемическим показаниям не проводится. Вакцинация проводится по желанию жителей региона за счет собственных средств. Сделать прививку против клещевого энцефалита можно как в государственных так и в частных медицинских организациях.

Министр напомнил, привиться против энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.

«При соблюдении курса вакцинации, состоящего из 3-х прививок (вторая через 2-4 недели после первой, третья через год после второй), иммунитет сохраняется на 3 года. Далее ревакцинации проводятся каждые 3 года», – подчеркнул Валерий Перетрухин.

Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей при обращении в медицинские организации. Серопрофилактику можно сделать в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, Кандалакшской центральной районной больнице, Ловозерской центральной районной больнице, Оленегорской центральной городской больнице, Центральной районной больнице ЗАТО г.Североморск, Печенгской центральной районной больнице, Мончегорской центральной районной больнице, Кольской центральной районной больнице, Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина, Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Мурманской городской поликлинике № 1 и Мурманской городской детской поликлинике № 4.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение региональному Минздраву в течение летнего периода держать ситуацию с заболеваемостью энцефалитом на строгом контроле и максимально широко информировать население о необходимости прививок.