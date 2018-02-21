Жители Мурманской области положительно оценивают качество предоставления федеральных услуг в МФЦ

Обеспечить оценку гражданами качества предоставленных им через многофункциональные центры (МФЦ) государственных услуг и передачу полученных данных в информационную аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг – такое поручение год назад дал Президент РФ руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Итоги этой работы рассматривались сегодня на заседании правительства Мурманской области под руководством губернатора Марины Ковтун.

Как сообщил председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин, в 2017 году через МФЦ было оказано свыше 370 тысяч федеральных услуг и услуг государственных внебюджетных фондов. Специалисты МФЦ получили согласие от более 108 тысяч граждан на передачу их телефонных номеров в Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). В итоге заявители за указанный период всеми способами оценили 244603 факта предоставления услуг, оказанных в МФЦ, из них посредством СМС-опроса – 41110.

«Таким образом, мы имеем хороший результат по итогам 2017 года. Сохраняется положительная оценка гражданами качества предоставленных федеральных услуг в МФЦ, не ниже 4,9 при максимальном значении 5. Доля оцененных услуг гражданами составила 65,8% от общего количества предоставленных услуг. Почти 38% граждан, которые дали согласие на передачу их телефонных номеров, в дальнейшем оценили качество услуг посредством СМС», – подчеркнул Тимур Лапин.

По информации председателя профильного комитета, оценке подлежали услуги федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов (МВД России, ФНС России, Росреестр, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации). Граждане по 5-балльной шкале оценивали время предоставления услуги и время ожидания в очереди, компетентность и вежливость сотрудника, доступность информации об услуге и комфортность помещения. Интеграция автоматизированной информационной системы «МФЦ Мурманской области» с ИАС МКГУ была осуществлена в 2014 году. Это позволило проводить оценку в терминальных устройствах непосредственно в МФЦ, а также в личном кабинете на сайте МФЦ. В 2016 году была произведена доработка системы в части возможности проведения СМС-опроса граждан.

«Оказание услуг через систему МФЦ – это прекрасный инструмент, который позволяет гражданам экономить время и делает эффективнее работу органов власти. Необходимо его развивать и планомерно делать более доступным», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.