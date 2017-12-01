Жители Мурманской области познакомятся с творчеством известного финского флейтиста Сами Юхани Юннонена в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Финляндии

С 3 по 9 декабря в Мурманской области пройдёт гастрольный тур известного финского флейтиста Сами Юхани Юннонена в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Финляндской Республики. Турне включает в себя не только концертную программу, но и творческие вечера с учащимися музыкальных школ Мурманской области.

Сами Юхани Юннонен родился в городе Тампере, имеет огромный опыт игры на флейте. Он солировал в Гонконге, с Оклендским филармоническим оркестром, «Royal Northern Sinfonia», а также преподавал игру на флейте и камерную музыку в Оклендском университете в Новой Зеландии. Сами был удостоен нескольких наград в международных музыкальных конкурсах, и несколько культурных фондов поддержали его творчество. Его академическая карьера началась в Академии Сибелиуса, Консерватории Лиона, Королевской Консерватории в Копенгагене. В 2008 году он окончил в качестве мастера музыки Академию Сибелиуса.

Гастроли музыканта начнутся 3 декабря в 18.00 в оленегорской музыкальной школе, где состоится творческий вечер с элементами мастер-класса игры на флейте с учащимися. Ученики Мурманского колледжа искусств встретятся с флейтистом 4 декабря в 18.00. В Мурманской областной филармонии состоится концерт Сами Юннонена и ансамбля «Мурманск-классик-квинтет». Начало мероприятия - 5 декабря в 19.00

В Апатитах 7 декабря в 19.00 в библиотеке им. Л.А. Гладиной пройдёт концерт, а 8 декабря в 16.00 в детской музыкальной школе им. Л.М.Буркова состоится творческая встреча с учащимися и преподавателями детских музыкальных школ и детских школ искусств духовых отделений.

Свое творчество жителям Кировска Сами Юннонен подарит 8 декабря в 19.00, а 9 декабря в 15.00 в Детской школе искусств г. Полярные Зори состоится творческий вечер с элементами мастер-класса игры на флейте с учащимися.