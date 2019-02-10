Жители Мурманской области приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Вчера заместитель губернатора Евгений Никора дал старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Мурманской области. Обращаясь к участникам гонки, он отметил, что «Лыжня России» объединяет всех, кто в ней участвует, кто пришёл поболеть за участников, кто просто пришёл вдохнуть прелесть этого праздника спорта.

«Все мы ощущаем себя в этот момент гонщиками, которые пришли приобщиться к лыжам, к азарту гонки, к вдохновению соревнующихся», - сказал Евгений Никора.

Соревнования стартовали в спорткомплексе «Долина Уюта» города Мурманска. В гонке приняли участие около полутора тысяч лыжников. Программа мероприятия традиционно включает в себя забеги на 5 и 10 км . Дополнительно состоялись соревнования на дистанции 200 м среди дошкольников (без учета времени) и забег на один километр, в котором участвовали пенсионеры, студенты и семьи.

Более подготовленные участники спортивного праздника отправились покорять дистанции на 5 и 10 км , а спортсмены-любители смогли неспешно и с удовольствием прокатиться на лыжах по специально подготовленной трассе длиной в 1 км . Самые же маленькие участники соревнований, которые даже ещё не пошли в школу, ставили свои первые рекорды на дистанции 200 метров .

По завершению забегов всех участников соревнований ждал горячий чай с баранками.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований награды Министерства спорта Российской Федерации для участников «Лыжни России» на дистанциях 5 и 10 км распределились следующим образом: дистанция 5 км - 1 место (юноши) - Утробин Александр (Мурманск), 2 место (юноши) - Мельчаков Александр (Мурманск) и 3 место (юноши) - Заболотный Данила (Мурманск); 1 место (девушки) - Яренкова Влада (Мурманск), 2 место (девушки) - Балякина Алина (Мурманск) и 3 место (девушки) - Кутыкова Татьяна (Мурманск).

На дистанции 10 км отличились: 1 место (мужчины) - Бровин Алексей, 2 место (мужчины) - Грязев Артём 3 место (мужчины) - Карякин Сергей; 1 место (женщины) - Соколова Татьяна (Мурманск), 2 место (женщины) - Денежкина Айдан (Мурманск) и 3 место (женщины) - Ярушкина Татьяна.

Муниципальные старты Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в этот день прошли в различных муниципальных образованиях региона.