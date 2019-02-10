Жители Мурманской области приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
Вчера заместитель губернатора Евгений Никора дал старт Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в Мурманской области. Обращаясь к участникам гонки, он отметил, что «Лыжня России» объединяет всех, кто в ней участвует, кто пришёл поболеть за участников, кто просто пришёл вдохнуть прелесть этого праздника спорта.
«Все мы ощущаем себя в этот момент гонщиками, которые пришли приобщиться к лыжам, к азарту гонки, к вдохновению соревнующихся», - сказал Евгений Никора.
Соревнования стартовали в спорткомплексе «Долина Уюта» города Мурманска. В гонке приняли участие около полутора тысяч лыжников. Программа мероприятия традиционно включает в себя забеги на 5 и
Более подготовленные участники спортивного праздника отправились покорять дистанции на 5 и
По завершению забегов всех участников соревнований ждал горячий чай с баранками.
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, по итогам соревнований награды Министерства спорта Российской Федерации для участников «Лыжни России» на дистанциях 5 и
На дистанции
Муниципальные старты Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в этот день прошли в различных муниципальных образованиях региона.