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Мурманская область. Арктика22.06.19 10:35

Жители Мурманской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти»

Сегодня, в 4 часа утра, в День памяти и скорби жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, чтобы напомнить о роковой странице в истории России – 22 июня 1941 года. В этот день 78 лет назад началась Великая Отечественна война, которая длилась 1418 дней и унесла десятки миллионов жизней.

В Мурманске акция «Свеча памяти» состоялась у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата. Свечи зажгли в виде памятной даты «1941».

В акции принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- 22 июня 1941 года. Эта великая и скорбная дата сегодня объединила миллионы россиян, - отметил глава регионального парламента. - В городе, который выстоял и возродился из пепла, городе-герое Мурманске, мы вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, кто умер от холода, голода, ран, замучен в концлагерях. Мы вспоминаем своих земляков - защитников Заполярья. Тех, кто стоял до последнего в скалистых сопках, кто отправлял на дно фашистские корабли, кто работал под бомбежками в рыбном порту. Мы преклоняемся перед их отвагой, терпением и горячей верой в Победу с первого дня войны. Каждый из них приближал май 45-го. Наш долг перед этими людьми неизмерим и вечен. Они совершили подвиг, которому нет равных.

Искренние слова благодарности Сергей Дубовой выразил «Волонтёрам Победы», за усилия по сохранению исторической памяти и патриотической работе среди молодёжи.

Мероприятия в День памяти и скорби ранним утром также прошли на военно-мемориальном кладбище в Североморске, в Кировске и Апатитах. В Заозерске акция начнётся в 11.00 на городском мемориале воинам-защитникам Заполярья, в это же время акция состоится в Снежногорске. В полдень свечи зажгут у памятника Защитникам Отечества в Мончегорске, у мемориала «Морская душа» в Полярном, на площади имени Л.А. Матушкина в Гаджиево и в других муниципалитетах Мурманской области.

 

 

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