Во время взрыва газовоздушной смеси в гараже погиб один человек, двое получили телесные поврежденияВсем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение Господне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.01.19 15:35

Жители Мурманской области, совершая административные правонарушения, пополнили бюджет региона на 12,1 миллиона рублей

 

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 2018 год. За прошедший год 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 7986 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Из них 92,3% (7370 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 7,6% (608 дел) – дела о правонарушениях в области торговли; 0,1% (8 дел) – дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления.

Свыше половины всех правонарушений совершено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» – по этой статье административными комиссиями рассмотрено 4150 дел (52% от общего числа рассмотренных дел), более трети – по статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» – 2580 (32,3% от общего числа дел).

По административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренным статьей 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» и статьей 9 «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных», с ноября 2017 года протоколы составляют не только должностные лица органов местного самоуправления, но и должностные лица органов внутренних дел. По этим статьям в прошедшем году административными комиссиями вынесено 4666 постановлений.

В 2018 году в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, уполномоченными лицами административных комиссий составлено протоколов по статье 20.25 КоАП РФ на 24,3% больше, чем в предыдущем году. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Всего за уклонение от исполнения административного наказания мировыми судьями вынесено 31 постановление о назначении наказания в виде обязательных работ, 2 постановления о наказании в виде ареста и 192 постановления о наказании в виде штрафа. Назначено штрафов, подлежащих зачислению в местные бюджеты, на сумму более 2,6 миллиона рублей.

В общей сложности в местные бюджеты в отчётный период поступило штрафов на сумму около 12,1 миллиона рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.01.19 09:34
Вы ещё "придумайте" праздник "Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек". Ну, придумали это в 2016 году, но ведь это не так! Сугробы получаются от того, что снег вовремя не вывозят! А ведь Библиот
Комментарий к новости:Семейный праздник «Снежинка + снежинка = сугроб»
Нина
17.01.19 19:57
журналюг, блогеров стало столько же, как б******й на Свердлова, поэтому к ним и отношение такое - продажные! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Иван
17.01.19 19:13
Здравствуйте, у меня в квартире сильная влажность, плачут окна в мороз, мокрые стены по углам пошла плесень плюс холодно. Квартира на 5 этаже на верху техэтаж который утеплён 100 миллиметрами керамзит
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиСеверян радует активный рост цен на привычные продукты питания-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро – почти на 5 копеек-PRO ЭнергетикуЛицензирование энергосбытовых компаний поможет вытрясти из них деньги для оптовиков-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыЛицензирование энергосбытовых компаний поможет вытрясти из них деньги для оптовиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 325 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика