Жители Мурманской области, совершая административные правонарушения, пополнили бюджет региона на 12,1 миллиона рублей

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за 2018 год. За прошедший год 19 административных комиссий, действующих на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 7986 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Из них 92,3% (7370 дел) составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 7,6% (608 дел) – дела о правонарушениях в области торговли; 0,1% (8 дел) – дела о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления.

Свыше половины всех правонарушений совершено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» – по этой статье административными комиссиями рассмотрено 4150 дел (52% от общего числа рассмотренных дел), более трети – по статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» – 2580 (32,3% от общего числа дел).

По административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренным статьей 6 «Нарушение тишины и покоя граждан» и статьей 9 «Нарушение прав граждан на защиту от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со стороны животных», с ноября 2017 года протоколы составляют не только должностные лица органов местного самоуправления, но и должностные лица органов внутренних дел. По этим статьям в прошедшем году административными комиссиями вынесено 4666 постановлений.

В 2018 году в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, уполномоченными лицами административных комиссий составлено протоколов по статье 20.25 КоАП РФ на 24,3% больше, чем в предыдущем году. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Всего за уклонение от исполнения административного наказания мировыми судьями вынесено 31 постановление о назначении наказания в виде обязательных работ, 2 постановления о наказании в виде ареста и 192 постановления о наказании в виде штрафа. Назначено штрафов, подлежащих зачислению в местные бюджеты, на сумму более 2,6 миллиона рублей.

В общей сложности в местные бюджеты в отчётный период поступило штрафов на сумму около 12,1 миллиона рублей.