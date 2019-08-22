Жители Мурманской области «спасли» более 350 га почвы, сдавая отработанные батарейки в пункты приёма

Отработанные батарейки, собранные жителями Мурманской области, отправлены на переработку в Челябинск.

Более 3,5 тонны отработанных элементов питания, собранных жителями Мурманской области – участниками акции «Батарейка сдавайся!», сданы на переработку. Батарейки были собраны в разных муниципалитетах региона, в зданиях многофункциональных центров и администраций которых установлены специальные контейнеры.

Партия отработанных элементов питания направлена в Челябинск на завод «Мегаполисресурс». Эта Акция на территории нашего региона реализуется при взаимодействии и поддержке МПР Мурманской области, компании ООО «ЭКОПРОМ», Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» и Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), а также при участии администраций муниципальных образований и многофункциональных центров региона.

Организаторы акции выражают благодарность каждому неравнодушному участнику мероприятия, сдавшему и продолжающему сдавать батарейки в специальные боксы.

Принимая во внимание, что одна пальчиковая батарейка может загрязнить примерно 20 кв. метров земли, экологически сознательные жители нашего региона «спасли» более 350 га почвы и внесли очередной вклад в дело по сохранению планеты Земля для будущих поколений.

Акция продолжается, поэтому напоминаем, что принять участие в акции и сдать батарейки можно в одном из одиннадцати пунктов, расположенных по следующим адресам:

г. Мурманск, просп. Ленина, 45 (МФЦ по Октябрьскому округу);

г. Мурманск, ул. Хлобыстова, 26 (МФЦ по Ленинскому округу);

г. Мурманск, ул. Щербакова, 26 (МФЦ по Первомайскому округу);

г. Мурманск, просп. Кольский, 1 (административное здание);

г. Полярные Зори, ул. Сивко, 1 (административное здание);

г. Кандалакша, ул. Первомайская, 34 (административное здание);

г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 5 (МФЦ г. Оленегорска);

г. Североморск, ул. Колышкина, 9 (МФЦ г. Североморска);

г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 5 (МФЦ г. Мончегорска);

г. Апатиты, просп. Ленина, 1 (административное здание);

г. Кировск, ул. Юбилейная, 13 (МФЦ г. Кировска).