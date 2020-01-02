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Мурманская область. Арктика02.01.20 09:30

Жители Мурманской области стали больше тратить денег на покупку продовольственных товаров

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, показатели потребительского рынка Мурманской области в январе-ноябре 2019 года демонстрировали сдержанную динамику. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень 2018  года на 0,3%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,4%.

В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 59,9% против 58,9% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40,1% (в 2018 году – 41,1%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 0,2% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 99,6% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Отмечено снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 7%), услуг специализированных коллективных  средств размещения (на 5%).

При этом физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 5%.

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