Жители Мурманской области старше 80 лет имеют право на приобретение единого социального проездного билета независимо от размера материального обеспечения
Жители Мурманской области старше 80 лет получили право на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ) независимо от размера материального обеспечения. Соответствующие изменения в Положение о едином социальном проездном билете внесла губернатор Марина Ковтун.
Комментируя это решение, глава региона Марина Ковтун напомнила, что в отношении граждан, которые перешагнули 80-летний рубеж, разработан ряд льгот. К примеру, пенсионерам, достигшим 80 лет, производится повышение фиксированной выплаты к их страховой пенсии по старости в два раза. Собственникам жилого помещения, проживающим в Мурманской области и достигшим возраста 80 лет, гарантирована компенсация 100% взноса на капитальный ремонт. При этом указанные меры поддержки лишают пенсионеров права на приобретение единого социального проездного билета, которое увязано с размером материального обеспечения. Так, граждане из числа региональных льготников имеют право на приобретение ЕСПБ при условии, что размер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума для пенсионеров. В настоящее время эта величина составляет более 38597,5 рубля.
«При этом 179 восьмидесятилетних льготников не смогли реализовать право на ЕСПБ в связи с превышением размера материального обеспечения установленной величины прожиточного минимума. По поручению губернатора условие зависимости права на приобретение ЕСПБ от размера материального обеспечения отменено в отношении региональных льготников, достигших возраста восьмидесяти лет. Справка о доходах пенсионерам старше 80 лет уже не потребуется», – подчеркнул Сергей Мякишев.