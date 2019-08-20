Жители Мурманской области увеличили траты на покупку продуктов питания

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, потребительский рынок Мурманской области в первом полугодии 2019 года демонстрировал сдержанную динамику. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах практически не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (99,9%).

При этом объём продаж продовольственных товаров превысил уровень предыдущего года на 0,4%, непродовольственных товаров, наоборот, снизился на 0,5%. В результате доля продовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли в анализируемом периоде увеличилась до 60% против 58,9% в аналогичном периоде 2018 года, доля непродовольственных товаров, соответственно, снизилась до 40% (в 2018 году – 41,1%).

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах сократился на 1,4% по сравнению с уровнем 2018 года.

По предварительным данным индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,3% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Физические объёмы туристских услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,2%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на 6,3%, транспортных услуг – на 2,4%.

При этом отмечено существенное снижение физических объёмов услуг физической культуры и спорта (на 12%), санаторно-курортных организаций (на 3,5%), культуры и ветеринарных услуг (на 2,3%).