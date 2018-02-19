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Мурманская область. Арктика19.02.18 12:44

Жители Мурманской области в 2017 году больше расходовали средств на покупку продовольственных товаров

По предварительным данным Мурманскстата, каждый житель Мурманской области потратил в 2017 году в среднем  216 тысяч рублей на приобретение товаров в нашем регионе, при этом расходы на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия составили 127 тысяч рублей и на 38 тысяч рублей превысили затраты на  покупку непродовольственных товаров.

Суммы покупок продовольственных товаров в среднем в месяц на одного  жителя составляли 11 тысяч рублей, непродовольственных – 7 тысяч рублей. По России же в целом, наоборот, больше приобретались непродовольственные товары, суммы покупок которых в 2017 году составили в среднем в месяц почти 9 тысяч рублей, что на 1 тысячу больше, чем на продовольственные товары. Преобладание в Мурманской области продуктов в общем объёме покупок обусловлено географическим расположением региона.

В целом за прошедший год оборот розничной торговли продуктами питания, включая табак, вырос по сравнению с 2016 годом на 1 процент, при этом в марте-июле он был ниже соответствующих периодов предыдущего года, а в начале года – значительно ниже (соответственно на 6 и 4 процента). Начиная с августа, наблюдался небольшой прирост, в ноябре он составил 1 процент.

Сложившаяся за 2017 год динамика продаж в Мурманской области мало отличалась от динамики в целом по стране (индекс физического объёма по Российской Федерации составил 100,5 процентов к 2016 году).

За прошлый год в регионе было продано больше муки, крупы, яиц, свежего картофеля и фруктов, мяса и мясных продуктов, пищевых масел и жиров, консервов из рыбы и морепродуктов, рыбы, ракообразных и моллюсков, чая, кофе и какао, сыров жирных, сахара (в диапазоне от 2 до 1 процента).

Торговые сети показали в 2017 году значительный прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами и табаком – 11 процентов по отношению к 2016 году. Их доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составила почти половину (47 процентов).

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