Мурманская область. Арктика12.07.19 18:02
Жители Мурманской области в ожидании хорошей погоды
Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +14°.
Завтра, 12 июля, будет облачная погода. Местами дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°, на юге области до +15°.
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На большинстве рек наблюдается понижение уровней воды на 1-5 см за сутки. По данным наблюдений на 12 июля температура воды на реках и водоёмах равна 7-13°, на горных реках 4-5°. Температура воды на водных объектах ниже прошлогодней на этот день на 1-10°. 12 июля на 8 часов мск температура воды в реке Кола была 11°.
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