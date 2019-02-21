Жители Мурманской области в среднем на продукты питания тратят 11 тысяч рублей в месяц

По предварительным данным, в 2018 году каждый житель Мурманской области на покупку товаров в регионе потратил около 226 тысяч рублей, в том числе на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 133 тысячи рублей, что примерно на 41 тысячу рублей больше, чем на непродовольственные товары.

Как сообщает Мурманскстат, расходы на продукты питания в среднем в месяц на одного жителя составили 11 тысяч рублей, на непродовольственные товары – почти 8 тысяч рублей. По России же в целом, наоборот, больше приобреталось непродовольственных товаров: в среднем в месяц на 9 тысяч рублей – это на 1 тысячу больше, чем тратилось на продовольствие. Преобладание в Мурманской области продуктов питания в общем объёме расходов на товары обусловлено географическим расположением региона.

За прошлый год в области было реализовано больше, чем в 2017 году, муки, мяса домашней птицы, макаронных изделий, чая, кофе и какао, сыра, сахара, круп, свежего картофеля, фруктов и овощей (прирост составил 1-3 процента). Меньше на 5 процентов продано табачных изделий, на 2 процента – маргариновой продукции, на 1 процент – мясных и рыбных консервов.

Среди непродовольственной группы на треть отмечен рост продаж компьютеров и мобильных телефонов, примерно на 3 процента – дизельного топлива и автозапчастей, на 2 процента – бензина и легковых автомобилей. Вместе с тем на 7 процентов меньше приобретено музыкальных и видеозаписей, на 2 процента – книг, газет и журналов, почти на 1 процент – обуви, косметики и парфюмерии (кроме мыла), тканей.

Торговые сети показали в прошедшем году по сравнению с 2017 годом незначительный прирост (на 0,4 процента) оборота розничной торговли продуктами питания и табаком и существенный (на 13 процентов) – непродовольственными товарами. Их доля на розничном рынке продовольственных товаров и табака Мурманской области составила 33 процента, непродовольственных – почти 35 процентов, что больше, чем год назад, соответственно на 1 и 4 процентных пунктов.