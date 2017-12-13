Жители Мурманской области всё чаще используют банковские карты для безналичных расчётов

За 9 месяцев 2017 года в Мурманской области совершено 99,1 млн операций с использованием платёжных карт, что на 11,3% больше значения соответствующего показателя предыдущего года.

В январе–сентябре текущего года объём транзакций вырос на 4,4% по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года и составил 185,5 млрд рублей. При этом число и объём операций, совершенных с использований платёжных карт по оплате товаров и услуг, увеличились на 15% и 15,4% соответственно. Количество и объём операций по получению наличных денег с использованием платежных карт, напротив, снизились на 5,5% и 1,8%.

Население Мурманской области активно пользуется платёжными картами для совершения покупок в сети Интернет. Так, за 9 месяцев этого года количество онлайн-покупок по сравнению с аналогичными показателями 2016 года увеличилось в 2,6 раз и составило 2,2 млн единиц, а их объём вырос в 2,2 раза до 2,5 млрд рублей.

Как считают в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, данная тенденция обусловлена высоким уровнем обеспеченности населения платёжными картами, а также активным развитием электронных платежных сервисов и онлайн-торговли.