Жители Мурманской области ждут тепла, хотя бы в квартирах

Лето в этом году северян не радует, от слова – совсем! Многие, потеряв всякую надежду на приход заполярного лета, уже ждут поступления тепла только в квартиры от теплоэнергетиков, гадают, а когда наступит пора отопительного сезона.

О том, как проходят ремонтные работы и подготовка к подключению отопления жилищного фонда, сегодня, 16 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.