Жители Мурманской области–любители нарушать тишину и покой соседей пополнили местные бюджеты на миллионы рублей

Министерство юстиции Мурманской области подвело итоги деятельности административных комиссий за второй квартал 2017 года. В истекшем периоде административные комиссии, действующие на территориях городских округов и муниципальных районов области, рассмотрели 2306 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях». Большую часть из них – 94,5% (2179 дел) – составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения; 5,46% (126 дел) – дела о правонарушениях в области торговли; одно дело – о правонарушениях, посягающих на права граждан, институты государственной власти и местного самоуправления.

При этом самое большое количество правонарушений – около 48% от общего количества рассмотренных дел (1104 дела) – совершено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан». По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)», суммы штрафов по которой поступают в местные бюджеты, рассмотрено 563 дела (около 25% от общего числа дел).

Кроме того, уполномоченными лицами административных комиссий составлено 59 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, – это более чем на 66% превышает показатель за первый квартал.

В местные бюджеты в прошедшем квартале поступило штрафов на сумму более 3,7 миллионов рублей.