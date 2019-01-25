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Мурманская область. Арктика25.01.19 10:45

Жители Мурмашей увидят «Рок-н-ролл на закате»

26 января на сцене мурмашинского Дома культуры артисты Мурманского областного драматического театра Александр Водопьянов и Елена Царева разыграют спектакль малой сцены «Рок-н-ролл на закате».

В основе этой лирической комедии лежит незамысловатая история двух зрелых людей, и смешная, и грустная. Он и Она – начинающая пара на паркете в любительской танцевальной студии. Встретились они, когда все уже случилось и жизнь не сулит радостей молодости. Но судьба дает им шанс исполнить свой танец. И не случайно это вечно молодой rock-n-roll!

Ритм rock-n-roll как образ внутренней свободы проникает через все преграды, разрушает одиночество, утверждая, что в любом возрасте есть место для надежды и искреннего чувства.

Вот только сумеют ли наши герои воспользоваться неожиданным щедрым предложением непредсказуемой судьбы?

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов; художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева; музыкальное оформление–Андрей Савельев; балетмейстер - Рэшит Залялутдинов.

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