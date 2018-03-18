Из 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира ПутинаСредний рыболовный траулер»Бриз» в Баренцевом море потерял ход из-за поломки главного двигателя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.18 15:39

Жители областного центра сегодня решают, каким будет Мурманск завтра

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев принял участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в бюллетени для голосования внесены 19 общественных зон, расположенных во всех округах заполярной столицы. В каком из них будет благоустроено больше территорий, сегодня решают жители областного центра.

– Я рад, что мурманчане одобряют такую полезную инициативу, это значит, что они не просто наблюдатели, а реальные участники общественной жизни, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Именно благодаря активности неравнодушных горожан, проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.

Рейтинговое голосование – один из самых объективных способов оценки общественного мнения. Андрей Сысоев отметил, что в рамках проекта запланировано сделать комфортными как можно больше общественных территорий и еще раз призвал горожан высказаться «за» благоустройство города-героя Мурманска и принять участие в рейтинговом голосовании.

Важно, что инициативу по благоустройству городских территорий активно поддерживают крупные предприятия. Среди них Мурманский морской торговый порт.

– Мы все очень хотим, чтобы наш город развивался, улучшалась его инфраструктура и условия для жизни и работы. Мурманский морской торговый порт уже имеет опыт взаимодействия с администрацией областного центра по созданию и обновлению городских территорий, – сказал генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько. – Мы не только активно присоединились к голосованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но и готовы рассматривать участие градообразующего предприятия в реализации этих проектов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 817 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:05Городские хроники (12+)22:20«Сердцеед». Художественный фильм (16+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика