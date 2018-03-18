Жители областного центра сегодня решают, каким будет Мурманск завтра

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев принял участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в бюллетени для голосования внесены 19 общественных зон, расположенных во всех округах заполярной столицы. В каком из них будет благоустроено больше территорий, сегодня решают жители областного центра.

– Я рад, что мурманчане одобряют такую полезную инициативу, это значит, что они не просто наблюдатели, а реальные участники общественной жизни, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Именно благодаря активности неравнодушных горожан, проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.

Рейтинговое голосование – один из самых объективных способов оценки общественного мнения. Андрей Сысоев отметил, что в рамках проекта запланировано сделать комфортными как можно больше общественных территорий и еще раз призвал горожан высказаться «за» благоустройство города-героя Мурманска и принять участие в рейтинговом голосовании.

Важно, что инициативу по благоустройству городских территорий активно поддерживают крупные предприятия. Среди них Мурманский морской торговый порт.

– Мы все очень хотим, чтобы наш город развивался, улучшалась его инфраструктура и условия для жизни и работы. Мурманский морской торговый порт уже имеет опыт взаимодействия с администрацией областного центра по созданию и обновлению городских территорий, – сказал генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько. – Мы не только активно присоединились к голосованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но и готовы рассматривать участие градообразующего предприятия в реализации этих проектов.