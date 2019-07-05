Жители Октябрьского округа Мурманска завалили врио губернатора проблемами, вопросами и предложениямиРадиационный фон на территории Мурманской области соответствует среднегодовым значениям естественного радиационного фона - Минприроды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.07.19 07:45

Жители Октябрьского округа Мурманска завалили врио губернатора проблемами, вопросами и предложениями

Недостаток зелёных зон и детских площадок в центре города, проблемы доступной среды для инвалидов, трудности с жильём для молодых семей – эти и многие другие вопросы были подняты на встрече врио губернатора Мурманской области с жителями Октябрьского округа Мурманска.

Она стала третьей в череде встреч главы региона с мурманчанами – в предыдущие два дня возможность лично поговорить с врио губернатора представилась жителям Ленинского и Первомайского округов.

В течение часа сорока минут мурманчане задали главе порядка трёх десятков вопросов. Немалая их часть касалась благоустройства городской среды. Зал живо откликнулся на просьбу врио губернатора не только спрашивать, но и предлагать. Так, одна из участниц встречи посетовала на недостаток в центре города зелёных зон и напомнила об излюбленном месте отдыха горожан – районе Питьевых озёр, который сегодня активно застраивается. Также прозвучали предложения создать интерактивную карту городской доступной среды для инвалидов, запустить систему дог-боксов для «чистого» выгула собак, как можно активнее развивать в городе детскую инфраструктуру.

В свою очередь он заверил горожан, что городскому благоустройству правительство области уделяет самое пристальное внимание, и поделился смелой идеей создать искусственное «Солнце» – светотехническую конструкцию на горе Горелой, которая осветит центр города в полярную ночь.

Целый блок вопросов был посвящён жилью и жилищному строительству. Для молодых и многодетных семей приобрести собственное жильё в Мурманске – задача неподъёмная, а программы поддержки работают не так эффективно, как хотелось бы. Врио губернатора подтвердил, что строительство доступного жилья в регионе сегодня практически не ведётся, а крупные строительные компании, несмотря на ведущиеся переговоры, пока с опаской относятся к перспективе работы в Заполярье. В связи с этим, он сообщил, что принято решение действовать своими силами – создать областной Фонд жилищного строительства.

Также глава региона рассказал мурманчанам о новых инструментах проявления гражданской инициативы – Народной стратегии и портале «Наш Север», который должен начать работу в середине августа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Мария
02.07.19 22:04
Прямая линия помогает решить вопросы, на которые не обращали внимания местные чиновники. А к кому надо обратиться, чтоб, наконец, услышали и решили проблему с бесконечным ростом цен? Ни к кому. Пра
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:30«A La Carte». Кулинарное шоу (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:00«Жизнь замечательных зверей». Детское ТВ-шоу (0+)
-PRO ДеньгиЦенники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 18 копеек, евро – почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 287 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика