Жители Октябрьского округа Мурманска завалили врио губернатора проблемами, вопросами и предложениями

Недостаток зелёных зон и детских площадок в центре города, проблемы доступной среды для инвалидов, трудности с жильём для молодых семей – эти и многие другие вопросы были подняты на встрече врио губернатора Мурманской области с жителями Октябрьского округа Мурманска.

Она стала третьей в череде встреч главы региона с мурманчанами – в предыдущие два дня возможность лично поговорить с врио губернатора представилась жителям Ленинского и Первомайского округов.

В течение часа сорока минут мурманчане задали главе порядка трёх десятков вопросов. Немалая их часть касалась благоустройства городской среды. Зал живо откликнулся на просьбу врио губернатора не только спрашивать, но и предлагать. Так, одна из участниц встречи посетовала на недостаток в центре города зелёных зон и напомнила об излюбленном месте отдыха горожан – районе Питьевых озёр, который сегодня активно застраивается. Также прозвучали предложения создать интерактивную карту городской доступной среды для инвалидов, запустить систему дог-боксов для «чистого» выгула собак, как можно активнее развивать в городе детскую инфраструктуру.

В свою очередь он заверил горожан, что городскому благоустройству правительство области уделяет самое пристальное внимание, и поделился смелой идеей создать искусственное «Солнце» – светотехническую конструкцию на горе Горелой, которая осветит центр города в полярную ночь.

Целый блок вопросов был посвящён жилью и жилищному строительству. Для молодых и многодетных семей приобрести собственное жильё в Мурманске – задача неподъёмная, а программы поддержки работают не так эффективно, как хотелось бы. Врио губернатора подтвердил, что строительство доступного жилья в регионе сегодня практически не ведётся, а крупные строительные компании, несмотря на ведущиеся переговоры, пока с опаской относятся к перспективе работы в Заполярье. В связи с этим, он сообщил, что принято решение действовать своими силами – создать областной Фонд жилищного строительства.

Также глава региона рассказал мурманчанам о новых инструментах проявления гражданской инициативы – Народной стратегии и портале «Наш Север», который должен начать работу в середине августа.