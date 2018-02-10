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Мурманская область. Арктика10.02.18 07:20

Жители Оленегорска решили улучшить своё благосостояние за счёт пособий по безработице

В отдел полиции г.Оленегорска поступило обращение от работников территориального подразделения Центра занятости населения о том, что в отношении данного учреждения совершены мошеннические действия. Предположительно двое из состоящих на учете безработных незаконно получают пособие.

Для проверки поступившей информации и уточнения всех обстоятельств, произошедшего на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки полицейскими были установлены два жителя Оленегорска: девушка 1994 и мужчина 1972 года рождения.

Как выяснилось, злоумышленники являлись работниками одного из частных предприятий города, предоставляя фиктивную информацию в территориальное подразделение службы занятости и незаконно получая пособие по безработице. Своими действиями граждане нанесли ущерб учреждению в размере около 50 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении жителей города возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста двадцати тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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