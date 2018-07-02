Положение с транспортным обслуживанием жителей посёлка Лейпи в Ковдорском районе обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

По информации главы Ковдорского района Сергея Сомова, с января 2018 года оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории муниципального образования Ковдорский район по муниципальным маршрутам осуществляет индивидуальный предприниматель, администрацией района с перевозчиком заключен муниципальный контракт.

Предприниматель согласно требованиям законодательства прошел процедуру получения тарифа на перевозки в комитете по тарифному регулированию Мурманской области. В результате расчетов полученный тариф составил 4,61 рубля. Администрацией Ковдорского района принято решение о компенсировании части цены билета перевозчику из средств местного бюджета.

В начале лета жители посёлка Лейпи начали жаловаться на нерегулярность движения общественного транспорта. В результате анализа ситуации, в середине июня администрация Ковдорского района утвердила новый реестр муниципальных маршрутов, который оптимизировал количество рейсов и расписание выездов.

«Перевозчиком используется автобус малого класса вместимостью 16 посадочных мест. В результате мониторинга наполняемости автобусов можно сделать вывод об отсутствии необходимости в использовании автобуса среднего класса вместимости», – добавил глава района.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виталия Осина, в данный момент идут переговоры с перевозчиком, осуществляющим междугородный рейс Ковдор-Мурманск, о возможности дополнительно заходить в транзитные населенные пункты.

Алексей Тюкавин дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства держать вопрос на контроле и оказывать администрации муниципалитета необходимую помощь и содействие.