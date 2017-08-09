Жители посёлка Щукозеро собираются принять участие в национальной программе «Формирвание комфортной городской среды»

В рамках традиционного еженедельного объезда муниципалитета глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина совместно с представителями коммунальных служб посетила нп.Щукозеро.

В ходе поездки состоялось обсуждение важных для жителей посёлка вопросов. Среди них: проведение ямочной подсыпки дорогик к поселку, нанесение пешеходной разметки в районе остановок на автодороге при въезде в Щукозеро, консервация пустующего дома на ул. Агеева, отсутствие системы отвода поверхностных вод (ливневки), выбор территории для установки детских площадок, отлов бродячих собак, создание инициативной группы жителей для формирования на основе обращений граждан проекта благоустройства посёлковой территории для участия в национальной программе «Формирвание комфортной городской среды», организация работы фельдшерского пункта.