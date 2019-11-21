Жители посёлка Тулома остались без отопления

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, 21 ноября 2019 года оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» от диспетчера ЕДДС Кольского района поступила информация об отключении теплоснабжения в сп.Тулома в связи с аварийной ситуацией на котельной.

Под отключение попал жилой фонд, а так же социально значимые объекты. Ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает аварийная бригада МУП «ЖКХ Кольского района», ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».

В настоящее время в п.Тулома проживает около 1900 человек.