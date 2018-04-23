Жители поселка Туманный познакомятся с выставками Мурманского областного краеведческого музея

23 апреля пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем», приуроченные к празднованию 80-летия Мурманской области (г.п. Туманный, ул. Энергетиков, д. 2а, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека г.п. Туманный Кольского района»).

С 11.00 до 15.00 жители и гости г.п. Туманный смогут познакомиться с выставками Мурманского областного краеведческого музея, принять участие в мастер-классах и музейных занятиях.

Посетители посетят передвижную выставку «Археология Кольского Севера» и узнают об особенностях жизни первобытных людей на Кольском полуострове, её эволюции в различные археологические эпохи. Школьники смогут почувствовать себя первооткрывателями и создать «протирки» петроглифов, перенеся наскальные рисунки на бумагу.

Для школьников состоятся демонстрации учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики». Учебная программа «Природа Мурманской области» познакомит с географическим положением Мурманской области, растительным и животным миром региона. Программа «История Кольского края» познакомит учащихся с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней. Программа «История освоения и развития Арктики» рассказывает о природе и климате Арктики, истории ее освоения с древнейших времен до наших дней, перспективах развития Мурманской области.

На музейном занятии «Птицы Мурманской области» дети рассмотрят фотографии различных птиц, обитающих в Мурманской области, и узнают об основных этапах их жизни. В завершение ребята сделают объёмный магнит в технике «аппликация».

Взрослым посетителям будет предложена лекция «Птицы Мурманской области», Гости познакомятся с рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по дальности перелета – полярной крачкой, узнают об отличиях между настоящим пингвином и «северным пингвином» кайрой, услышат занимательные факты о гнездовой жизни большой синицы и много другой интересной информации о птицах Мурманской области.

Вход бесплатный.