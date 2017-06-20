Жители региона открытым голосованием выбрали символику юбилея Мурманской области

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению 80-летия со дня образования Мурманской области, которое будет отмечаться 28 мая 2018 года. В соответствии с решением оргкомитета с 5 по 16 июня на портале «Открытый электронный регион» было организовано голосование среди жителей региона, по выбору лучшего логотипа и слоганов празднования 80-летия Мурманской области.

На голосование были вынесены пять логотипов и семь слоганов, выбранные рабочей группой из более чем двухсот предложений.

19 июня были подведены итоги голосования, в нём приняли участие 1262 человека. В итоге большинство голосов (583) набрал логотип под номером 1.

По замыслу авторов, «Ноль» – это земной шар, сложенный из нескольких волнообразных элементов, символизирующих небо, море, снег, сопки и восходящее солнце. Волна делит графическую и текстовую части, означает дуальность мира: день-ночь, Ледовитый океан – незамерзающий порт. Асимметричность формы подчеркивает движение, стремление к развитию и динамику. Чайка – традиционный символ территорий, имеющих выход к морю. Символ души, полёта, стремления. Цветовое обоснование: серебро вековых льдов, чистота голубого океана, снежная белизна покрова Арктики. Цвета наполнены дыханием арктических ветров, по-северному сдержаны и неброски.

Среди слоганов победителями стали: «Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни» (670 голосов); «Мурманская область. Сильный духом заполярный край» (236 голосов); «Мурманская область: героическое прошлое, надежное будущее!» (224 голоса).

10 участников голосования, выбранных случайным образом, будут поощрены призами.

Юбилейная символика будет размещена на сувенирной продукции, посвященной празднованию 80-летия области. В период проведения праздничных мероприятий на рекламных конструкциях улиц городов Заполярья появятся баннеры с логотипом и слоганом.