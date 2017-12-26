Мурманская область. Арктика26.12.17 13:49
Жители региона встречают Новый год без гриппа
В Мурманской области в муниципальных образованиях, подконтрольных Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области, с 18 по 24 декабря текущего года продолжает регистрироваться сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость на уровне эпидемических порогов. Случаев заболевания гриппом на территории области не зарегистрировано.
По данным вирусологического мониторинга при лабораторных исследованиях биологического материала больных ОРВИ выделяются вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа.
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 566 человек
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Последние комментарии
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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